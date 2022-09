Udinese Inter 3-1: i nerazzurri cadono alla Dacia Arena (Di domenica 18 settembre 2022) Allo stadio Dacia Arena, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Udinese e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Dacia Arena, Udinese e Inter si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Udinese Inter 2-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 2? Occasione Udinese – Bella azione sulla fascia destra di Deulofeu, che punta Acerbi e scarica all’indietro per Lovric. Il centrocampista bianconero, posizionato al limite dell’area, calcia di prima e il pallone esce di poco al lato del secondo palo. 5? GOL DELL’Inter – Calcio di punizione splendido di Barella, che calcia a giro sopra la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 settembre 2022) Allo stadio, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadiosi affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi2-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 2? Occasione– Bella azione sulla fascia destra di Deulofeu, che punta Acerbi e scarica all’indietro per Lovric. Il centrocampista bianconero, posizionato al limite dell’area, calcia di prima e il pallone esce di poco al lato del secondo palo. 5? GOL DELL’– Calcio di punizione splendido di Barella, che calcia a giro sopra la ...

Inter : 85' Bijol porta in vantaggio l'Udinese sugli sviluppi di un calcio d'angolo #UdineseInter 2??-1?? #ForzaInter - Udinese_1896 : 90’+5’ | È FINITA! Dopo 5 minuti addizionali l’arbitro Valeri ha decretato la conclusione della partita. Rimonta t… - pisto_gol : L’#Inter di #Conte poteva non piacere, ma sapeva sempre cosa fare e come farlo.Quella di #Inzaghi è esattamente il… - Virus1979C : RT @Udinese_1896: 90’+5’ | È FINITA! Dopo 5 minuti addizionali l’arbitro Valeri ha decretato la conclusione della partita. Rimonta trionfa… - Theo19K : @tonyxofan Noi 7 palle, 3 all’Inter e 4 all’udinese -