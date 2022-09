Ternana-Perugia oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 18 settembre 2022)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudi questo derby umbro valido per la sesta giornata di. Allo stadio Libero Liberati ci si gioca tantissimo: non solo i semplici tre punti, ma anche il predominio di un’intera regione, almeno per il girone di andata. Chi vincerà? Si parte alle ore 16.15 di domenica 18 settembre,tv su Sky Sport Calcio,su Sky Go, ma anche sulle piattaforme Dazn ed Helbiz. Sportface.it, infine, vi proporrà latestuale. SportFace.