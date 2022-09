Stefania Orlando è finita: “Non ricamateci sopra”, tutti sotto shock (Di domenica 18 settembre 2022) Stefania Orlando è finita sotto i riflettori nelle ultime ore per la sua ultima dichiarazione. Sono tutti sotto shock dopo le sue parole. Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi Specialmag 16 09 22 (Mediasetplay screenshot)L’annuncio di Stefania Orlando ha fatto commuovere tutti. La showgirl ha dovuto farlo pubblicamente, visti i rumors degli ultimi giorni. Vediamo insieme che cosa sta succedendo. La Queen non ha più il suo Re. È finita tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi, con grandissima tristezza e stupore da parte di tutto il pubblico. Con la sua partecipazione al GF Vip, Stefy aveva rispolverato eccellentemente la sua ... Leggi su specialmag (Di domenica 18 settembre 2022)i riflettori nelle ultime ore per la sua ultima dichiarazione. Sonodopo le sue parole.e Simone Gianlorenzi Specialmag 16 09 22 (Mediasetplay screenshot)L’annuncio diha fatto commuovere. La showgirl ha dovuto farlo pubblicamente, visti i rumors degli ultimi giorni. Vediamo insieme che cosa sta succedendo. La Queen non ha più il suo Re. Ètrae Simone Gianlorenzi, con grandissima tristezza e stupore da parte di tutto il pubblico. Con la sua partecipazione al GF Vip, Stefy aveva rispolverato eccellentemente la sua ...

