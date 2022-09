Softball: Saronno e Bollate volano in finale scudetto 2022 (Di domenica 18 settembre 2022) Saranno Inox Team Saronno e MKF Bollate a disputare la finale scudetto per quel che riguarda la Serie A1 di Softball. Si sono concluse oggi, senza bisogno dell’utilizzo della domenica, le due serie di semifinale con gara-3 e gara-4 in ciascuno dei due confronti. A Saronno, gara-1 finisce 6-4 per le padrone di casa, che guidano fin dall’inizio. Subito due doppi di Lozada e Longhi danno il 2-0 all’Inox Team, che allunga ancora nel quinto inning con il doppio da 2 RBI di Bettinsoli. Accorcia Laghi con un singolo da due punti nella sesta ripresa, subito controbattuto con la stessa moneta da Rotondo. Chiude con un altro singolo da due punti Ricchi, ma a quel punto non basta per rimontare. Gara-2, invece, è un nettissimo 9-2, con annessa manifesta dopo cinque riprese che ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) Saranno Inox Teame MKFa disputare laper quel che riguarda la Serie A1 di. Si sono concluse oggi, senza bisogno dell’utilizzo della domenica, le due serie di semicon gara-3 e gara-4 in ciascuno dei due confronti. A, gara-1 finisce 6-4 per le padrone di casa, che guidano fin dall’inizio. Subito due doppi di Lozada e Longhi danno il 2-0 all’Inox Team, che allunga ancora nel quinto inning con il doppio da 2 RBI di Bettinsoli. Accorcia Laghi con un singolo da due punti nella sesta ripresa, subito controbattuto con la stessa moneta da Rotondo. Chiude con un altro singolo da due punti Ricchi, ma a quel punto non basta per rimontare. Gara-2, invece, è un nettissimo 9-2, con annessa manifesta dopo cinque riprese che ...

