Serve una destra pro combustibili fossili per uscire dalla crisi (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set – Il 25 settembre si avvicina, e con lui il momento della responsabilità. Il centrodestra appare in vantaggio sugli avversari, accreditato della possibilità di ottenere una maggioranza parlamentare tale da poter formare un governo stabile. Pertanto, oltre a sperare che l’eventualità si tramuti in certezza, appare fondamentale rivolgere un invito alla coalizione in merito alla crisi energetica in corso, che il nuovo esecutivo dovrà necessariamente risolvere positivamente. Perché la destra di governo deve essere favorevole ai combustibili fossili La risoluzione definitiva della problematica richiederà anni, dato che il percorso per la sovranità energetica purtroppo non è breve. Anche in ragione di ciò, sarà fondamentale per il centrodestra proporre una strategia alternativa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set – Il 25 settembre si avvicina, e con lui il momento della responsabilità. Il centroappare in vantaggio sugli avversari, accreditato della possibilità di ottenere una maggioranza parlamentare tale da poter formare un governo stabile. Pertanto, oltre a sperare che l’eventualità si tramuti in certezza, appare fondamentale rivolgere un invito alla coalizione in merito allaenergetica in corso, che il nuovo esecutivo dovrà necessariamente risolvere positivamente. Perché ladi governo deve essere favorevole aiLa risoluzione definitiva della problematica richiederà anni, dato che il percorso per la sovranità energetica purtroppo non è breve. Anche in ragione di ciò, sarà fondamentale per il centroproporre una strategia alternativa ...

