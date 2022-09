Se a Putin restano solo tre opzioni (anzi una). Scrive il prof. Bozzo (Di domenica 18 settembre 2022) È presto per valutare portata e conseguenze della doppia offensiva ucraina lanciata sia nel settore nord-occidentale del fronte, a Ovest del fiume Oskil, e che ha consentito la riconquista dell’importante snodo di Izyum, sia a Sud, verso Kherson, nella sacca russa sulla riva occidentale del fiume Dnipro. Le informazioni e analisi più attendibili tra quelle disponibili consentono tuttavia di trarre già adesso alcune conclusioni. Le forze ucraine hanno sin qui presumibilmente riconquistato circa 3.000 chilometri quadrati del territorio nazionale perduto nei mesi scorsi. In termini relativi, tenuto presente che durante la guerra i russi hanno occupato circa il 20% dell’Ucraina, Paese di oltre 600.000 chilometri, ma inclusa la Crimea occupata dal 2014, il dato non è eclatante. Il rovescio militare russo a Nord è stato tuttavia forte e repentino, trasformandosi in rotta, con la perdita e ... Leggi su formiche (Di domenica 18 settembre 2022) È presto per valutare portata e conseguenze della doppia offensiva ucraina lanciata sia nel settore nord-occidentale del fronte, a Ovest del fiume Oskil, e che ha consentito la riconquista dell’importante snodo di Izyum, sia a Sud, verso Kherson, nella sacca russa sulla riva occidentale del fiume Dnipro. Le informazioni e analisi più attendibili tra quelle disponibili consentono tuttavia di trarre già adesso alcune conclusioni. Le forze ucraine hanno sin qui presumibilmente riconquistato circa 3.000 chilometri quadrati del territorio nazionale perduto nei mesi scorsi. In termini relativi, tenuto presente che durante la guerra i russi hanno occupato circa il 20% dell’Ucraina, Paese di oltre 600.000 chilometri, ma inclusa la Crimea occupata dal 2014, il dato non è eclatante. Il rovescio militare russo a Nord è stato tuttavia forte e repentino, trasformandosi in rotta, con la perdita e ...

GiovaQuez : Putin: 'Il piano per l'operazione militare speciale in Ucraina non subirà correzioni. Non abbiamo fretta, gli obiet… - formichenews : Se a Putin restano solo tre opzioni (anzi una). Scrive il prof. Bozzo ?? - fnalcountd0wn : RT @bordoni_russia: Editoriale di Foreign Policy: le cose si mettono male per Putin a cui restano 3 opzioni: uso di bombe nucleari tattich… - GaloppiSimone : @mauromagistri @BibMarino2 @GiovaQuez Certo ...intanto Putin incassa il niet di Cina e India, (6Miluardi di persone… - aqunzo : @MinksPortney @SMaurizi I poveri li tirate fuori solo quando vi conviene. Usarli per sminuire la tragedia di un gen… -