Roma | Mourinho ancora contro Chiffi | “Dirò di buttarsi…”

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaAtalanta ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - MarcoGuidi13 : Sequenze incredibile a Roma: #Zaniolo si appende alla maglia di #Okoli e poi va giù in area protestando. Mai rigore… - CB_Ignoranza : Senza rancore. #Roma #Mourinho - News24_it : Roma-Atalanta 0-1, Mourinho: 'Abbiamo dominato' - Salsidus : @OfficialASRoma Chi discute Mourinho, ancora e soprattutto oggi, fa più schifo di Gasperini. E ho detto tutto. Con… -

Alle ore 18 ladiriceve l'Atalanta , in serata si chiude con il posticipo tra Milan e Napoli a San Siro . IL PROGRAMMA: Sabato 17 settembre 15:00 Bologna - Empoli (Dazn) 18:00 Spezia - ...L'Atalanta lavora verso la partita contro la: gli indisponibili per la gara contro la squadra di. Il report della Dea Il sito ufficiale dell'Atalanta ha riportato le ultime in vista dellaIL REPORT - "A due giorni dalla sfida ...Gian Piero Gasperini dopo la vittoria sulla Roma risponde a Mourinho ed esulta per la vittoria di Palladino contro la Juventus ...AS ROMA NEWS – Scontro al vertice prima della pausa per la Roma, che oggi allo Stadio Olimpico testa le sue ambizioni affrontando l’Atalanta di Gasperini. I bergamaschi non sono più una rivelazione de ...