Rai, quanto guadagnano gli inviati dall’estero? Cifre sorprendenti (Di domenica 18 settembre 2022) I giornalisti Rai non sono solo quelli che vediamo inviati in varie zone italiane oppure alla conduzione dei TG. Ci sono anche inviati che sono all’estero, nelle zone più importanti al mondo per documentare il tutto. Ma quanto guadagnano? La vita da giornalista può condurre anche a dover vestire i panni dell’inviato dall’estero. Un ruolo che, visto le ultime vicende, è diventato sempre più importante e di assoluto valore. Di certo, i corrispondenti o gli inviati sono tenuti a vivere lì per documentare il tutto. Ragion per cui il compenso non è di certo basso. Adobe StockLa Rai con il suo servizio di informazione permette di avere uno sguardo non solo all’Italia ma anche al mondo. I corrispondenti dell’emittente, ora, sono situazioni nelle zone di maggiore interesse ... Leggi su chenews (Di domenica 18 settembre 2022) I giornalisti Rai non sono solo quelli che vediamoin varie zone italiane oppure alla conduzione dei TG. Ci sono ancheche sono all’estero, nelle zone più importanti al mondo per documentare il tutto. Ma? La vita da giornalista può condurre anche a dover vestire i panni dell’inviato. Un ruolo che, visto le ultime vicende, è diventato sempre più importante e di assoluto valore. Di certo, i corrispondenti o glisono tenuti a vivere lì per documentare il tutto. Ragion per cui il compenso non è di certo basso. Adobe StockLa Rai con il suo servizio di informazione permette di avere uno sguardo non solo all’Italia ma anche al mondo. I corrispondenti dell’emittente, ora, sono situazioni nelle zone di maggiore interesse ...

federicoloca27 : Thread valido per molti sport in Italia. Per quanto riguarda Rai, la speranza è il lavoro di @destefanoaless alla d… - Ile2S : @monikindaaaa Guardo spesso Rai Storia e History Channel. Quella delle 'creature niri' era una realtà più diffusa… - duiliobiella : @liliaragnar Sinceramente non ricordo da quanto tempo non guardò più RAI 1. - Savemeaa1 : Prima di andare a prepararmi per questa sera sto vedendo un po' la serata anni 60-70-80-90 su rai uno e mamma mia q… - agnese69942054 : @giguerra60 @meltingmax @ultimora_pol Anche la luce 26€ sempre per 2g e1/2 meno 9€ di RAI sono 17€ ho solo acceso l… -