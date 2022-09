Quanto costerebbe alla Juventus l’esonero di Allegri (Di domenica 18 settembre 2022) La brutta figura in Champions League sta portando la dirigenza verso la decisione estrema, niente affatto indolore. Cosa succede Insomma, per la Juventus e i suoi tifosi non è un momento facile. Anzi, si è aperta una riflessione non priva di rischi, ma indispensabile dopo il consuntivo anticipato riguardo alla condotta tutt’altro che eccelsa in L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 18 settembre 2022) La brutta figura in Champions League sta portando la dirigenza verso la decisione estrema, niente affatto indolore. Cosa succede Insomma, per lae i suoi tifosi non è un momento facile. Anzi, si è aperta una riflessione non priva di rischi, ma indispensabile dopo il consuntivo anticipato riguardocondotta tutt’altro che eccelsa in L'articolo proviene da Consumatore.com.

ZonaBianconeri : RT @RedaFree_it: ?? #MassimilianoAllegri e i problemi della #Juventus ancora da risolvere ?? quanto rischiano di perdere i #bianconeri con… - RedaFree_it : ?? #MassimilianoAllegri e i problemi della #Juventus ancora da risolvere ?? quanto rischiano di perdere i… - sardo1951 : RT @DeShindig: Come mai tutti quelli che dicono che installare centrali nucleari costerebbe troppo (improvvisamente e solo in questo caso s… - gpellarin84 : RT @DeShindig: Stipendio alle mamme di 1000 euro per 13 mensilità Pensione alle nonne di 1000 euro per 13 mensilità Impossibile calcolare i… - ParliamoDiNews : Juventus, Allegri e Champions League in bilico | Quanto costerebbe il doppio fallimento #18Settembre #Sport -