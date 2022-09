Prisma | la recensione dei primi episodi | una serie folgorante che indaga su adolescenza e temi gender

Leggi su movieplayer

(Di domenica 18 settembre 2022) Ladeidi, laPrime Video in ottoche racconta la storia di un gruppo di adolescenti di Latina alle prese con amore, sesso e crescita. I giovani ancora al centro dell'attenzione inin ottotargata Amazon Studios che, dopo l'anteprima al Locarno Film Festival, approda su Prime Video il 21 settembre. Come anticipa laseidi, unaper i giovani fatta da autori che, se non sono più giovanissimi, con gli adolescenti hanno a che fare quotidianamente. Il regista Ludovico Bessegato e la sceneggiatrice Alice Urciolo sono, infatti, parte del team creativo di ...