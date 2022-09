Osasuna vs Getafe – pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 18 settembre 2022) L’ospita ildomenica 18 settembre pomeriggio alla ricerca di una vittoria che rafforzerebbe il suo posto tra le prime quattro della classifica della Liga. Al contrario, gli ospiti si trovano in zona retrocessione, nonostante abbiano ottenuto la prima vittoria stagionale l’ultima volta. Il calcio di inizio divsè previsto alle 14 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreDopo aver chiuso l’ultima campagna con una striscia di sei partite senza vittorie, c’era poco ottimismo all’in vista della nuova campagna. La squadra di Jagoba Arrasate ha raccolto 12 punti nelle prime cinque partite, con l’unica sconfitta per 1-0 in casa del Real Betis. L’...