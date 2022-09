Milan-Napoli: le probabili formazioni del match di Serie A (Di domenica 18 settembre 2022) Il Milan affronta il Napoli nell’attesissimo match di Serie A. I due allenatori preparano la gara al meglio studiando le reciproche contromosse. Per Spalletti l’assenza di Osimhen è una bella gatta da pelare: al suo posto scalpita Raspadori. La gara sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle ore 20:45 sulla piattaforma online Dazn. A dirigere i giochi sarà l’arbitro Mariani di Aprilia. QUI Milan – Stefano Pioli conferma la migliore formazione (senza Leao) contro il Napoli. In porta dovrebbe giocare titolare Maignan. Il quartetto difensivo dovrebbe essere composto da Calabria, Tomori, Kalulu ed Hernandez. Tonali e Bennacer si occuperanno della zona centrale del campo, mentre Messias, De Ketelaere e Saelemaekers formeranno la batteria dei trequartisti alle spalle dell’unica ... Leggi su zon (Di domenica 18 settembre 2022) Ilaffronta ilnell’attesissimodiA. I due allenatori preparano la gara al meglio studiando le reciproche contromosse. Per Spalletti l’assenza di Osimhen è una bella gatta da pelare: al suo posto scalpita Raspadori. La gara sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle ore 20:45 sulla piattaforma online Dazn. A dirigere i giochi sarà l’arbitro Mariani di Aprilia. QUI– Stefano Pioli conferma la migliore formazione (senza Leao) contro il. In porta dovrebbe giocare titolare Maignan. Il quartetto difensivo dovrebbe essere composto da Calabria, Tomori, Kalulu ed Hernandez. Tonali e Bennacer si occuperanno della zona centrale del campo, mentre Messias, De Ketelaere e Saelemaekers formeranno la batteria dei trequartisti alle spalle dell’unica ...

