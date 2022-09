Milan Napoli 1-2: Politano-Simeone, rossoneri ko a San Siro (Di domenica 18 settembre 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Milan e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Meazza, Milan e Napoli si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Milan Napoli 1-2 MOVIOLA 1? Inizia il match 5? Prova a spingere il Milan, attenta la difesa del Napoli 6? Occasione Milan – sugli sviluppi di calcio d’angolo, respinge il cross la difesa, arriva Theo Hernadez che calcia al volo, conclusione deviata fuori da Giroud 11? Tiro Giroud – azione partita da Theo Hernandez che appoggia per De Ketelaere che gira per Tonali, cross per il compagno, conclusione alta 12? Traversa Milan – ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 settembre 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Meazza,si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi1-2 MOVIOLA 1? Inizia il match 5? Prova a spingere il, attenta la difesa del6? Occasione– sugli sviluppi di calcio d’angolo, respinge il cross la difesa, arriva Theo Hernadez che calcia al volo, conclusione deviata fuori da Giroud 11? Tiro Giroud – azione partita da Theo Hernandez che appoggia per De Ketelaere che gira per Tonali, cross per il compagno, conclusione alta 12? Traversa– ...

cmdotcom : Napoli strafavorito con il Milan, Leao è insostituibile. Il meglio che c'è in Italia ma non è una sfida scudetto… - AntoVitiello : ?? Serata storta per il #Milan: sconfitta immeritata. Due traverse e tante occasioni fallite, partita in cui i rosso… - AntoVitiello : ??? #Pioli: 'Mi aspetto un partita entusiasmante. È una sfida Scudetto. #Leão? Non conta chi manca col #Napoli, cont… - poli_flo : RT @perchetendenza: #ForzaNapoliSempre: Perché il Napoli ha battuto 2-1 il Milan nella settima giornata di #SerieA - Silenzioso10 : RT @PBPcalcio: Un ottimo Milan, che ha creato tantissimo sprecando altrettanto, mentre il Napoli la vince con un cinismo impressionante. Re… -