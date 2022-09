LIGUE 1, PSG ATTESO ALLA PROVA LIONE (Di domenica 18 settembre 2022) Un grande classico in scena stasera alle 20,45 in quel di LIONE, dove si affronteranno i padroni di casa allenati da Peter Bosz e il Psg di Galtier. Sarà lo scontro numero centro fra le due formazioni che hanno dominato il campionato francese nel nuovo millennio. Sette LIGUE 1 per il LIONE, otto per il Psg. Trend negativo per la formazione di Bosz che, nonostante l’assenza dalle competizioni europee, è reduce da due sconfitte consecutive, entrambe fuori casa per mano di Monaco e Lorient. Una terza metterebbe a rischio la panchina dell’olandese, che si affiderà all’otimo stato di forma di Teté, in gol nelle precedenti cinque partite in cui l’OL ha vinto. Il Paris arriva dal successo in rimonta contro il Maccabi Haifa, una trasferta rivelatasi più complicata del previsto. Galtier comunque, difficilmente opterà per un turnover. In tutte ... Leggi su sportnews.snai (Di domenica 18 settembre 2022) Un grande classico in scena stasera alle 20,45 in quel di, dove si affronteranno i padroni di casa allenati da Peter Bosz e il Psg di Galtier. Sarà lo scontro numero centro fra le due formazioni che hanno dominato il campionato francese nel nuovo millennio. Sette1 per il, otto per il Psg. Trend negativo per la formazione di Bosz che, nonostante l’assenza dalle competizioni europee, è reduce da due sconfitte consecutive, entrambe fuori casa per mano di Monaco e Lorient. Una terza metterebbe a rischio la panchina dell’olandese, che si affiderà all’otimo stato di forma di Teté, in gol nelle precedenti cinque partite in cui l’OL ha vinto. Il Paris arriva dal successo in rimonta contro il Maccabi Haifa, una trasferta rivelatasi più complicata del previsto. Galtier comunque, difficilmente opterà per un turnover. In tutte ...

