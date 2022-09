“La solita raccomandata”: è bufera su Rai 1 | Scandalo in diretta: cala il gelo in studio [VIDEO] (Di domenica 18 settembre 2022) Scoppia di nuovo il caos dietro le quinte di Rai 1 a causa di una clamorosa accusa in diretta: le immagini adesso sono virali Caos dietro le quinte di Rai 1 (screenshot RaiPlay)Dopo il caso di Pierluigi Diaco ed il suo ennesimo scivolone in diretta e la denuncia di Beppe Vessicchio su alcuni pagamenti arretrati, per la Rai è in arrivo una nuova clamorosa bufera. Questa volta tutto a causa di quanto accaduto in diretta nello studio del noto format Unomattina in famiglia. Nei primi minuti di messa in onda di una nuova puntata, due conduttori si sono lasciati andare ad un inaspettato botta e risposta: da un lato Tiberio Timperi, dall’altro Monica Setta. Rai 1, Tiberio Timperi sbotta contro Monica Setta: caos in diretta Da sinistra Monica Setta, Ingrid Muccitelli e Tiberio Timperi ... Leggi su specialmag (Di domenica 18 settembre 2022) Scoppia di nuovo il caos dietro le quinte di Rai 1 a causa di una clamorosa accusa in: le immagini adesso sono virali Caos dietro le quinte di Rai 1 (screenshot RaiPlay)Dopo il caso di Pierluigi Diaco ed il suo ennesimo scivolone ine la denuncia di Beppe Vessicchio su alcuni pagamenti arretrati, per la Rai è in arrivo una nuova clamorosa. Questa volta tutto a causa di quanto accaduto innellodel noto format Unomattina in famiglia. Nei primi minuti di messa in onda di una nuova puntata, due conduttori si sono lasciati andare ad un inaspettato botta e risposta: da un lato Tiberio Timperi, dall’altro Monica Setta. Rai 1, Tiberio Timperi sbotta contro Monica Setta: caos inDa sinistra Monica Setta, Ingrid Muccitelli e Tiberio Timperi ...

GiusCandela : Tiberio Timperi a Monica Setta: 'La solita raccomandata'. #Unomattinainfamiglia - zazoomblog : Monica Setta «la solita raccomandata». Glielo dice Timperi in diretta – Video - #Monica #Setta #solita… - ParliamoDiNews : Monica Setta «la solita raccomandata». Glielo dice Timperi in diretta – Video #18Settembre #Televisione… - puledra1977 : RT @GiusCandela: Tiberio Timperi a Monica Setta: 'La solita raccomandata'. #Unomattinainfamiglia - zazoomblog : Monica Setta «la solita raccomandata». Glielo dice Timperi in diretta – Video - #Monica #Setta #solita… -