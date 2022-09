Incidente mortale a Roma | bici travolta da un’auto | la vittima è Luigi Sipone

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 18 settembre 2022) Si chiamavail ciclista di 59 anni che ieri mattina a bordo della suaha perso la vita. Lui che stava pedalando e si trovava in via della Sorbona quando, una Smart, lo ha travolto: troppo gravi le ferite riportate, per il 59enne non c’è stato nulla da fare. Se non, purtroppo, dichiarare il decesso. La dinamica dell’in via della Sorbona Ieri mattina, poco dopo le 8, in via della Sorbona a, per cause ancora tutte da accertare,, una Smart ForTwo, e unasi sono scontrate. Nell’impatto, che è stato violentissimo, il ciclista di 59 anni ha perso la vita, mentre l’automobilista, un uomo di 62 anni, si è immediatamente fermato per prestare soccorso e, sotto choc, è stato ...