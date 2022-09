Futsal | secondo turno di Coppa Divisione | Benevento5 in scioltezza a Ischia

Leggi su anteprima24

(Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMissione compiuta per il GG Team Wear Benevento 5 che ha espugnato l’impianto della Virtus Libera(gara unica) con un netto 7-0 staccando il pass per il terzodi, riproposta dallaCalcio a 5 dopo due anni di stop per la pandemia. La squadra di mister Nitti era al suo esordio, ma i meccanismi sono apparsi già ben rodati al cospetto di un avversario insidioso. I giallorossi hanno ipotecato il successo nel primo tempo, chiuso in vantaggio 4-0 grazie alle reti di Brignola, Cerrone, Rennella e ancora Brignola. Nella ripresa gli ospiti hanno allungato con Rennella, Romagnoli e Vega per il definitivo 7-0. Il terzodellaè in programma il 12 ottobre quando entreranno ...