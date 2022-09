FOTO Casa GF Vip 2022: tutte le novità e i cambiamenti anche dello studio (Di domenica 18 settembre 2022) Al via lunedì 19 settembre la prima puntata di GF Vip 2022. Il reality show condotto da Alfonso Signorini è pronto a riaprire le porte della sua Casa che ospiterà almeno fino al 26 dicembre molti volti sconosciuti e appartenenti al mondo dello spettacolo. Tra i partecipanti spiccano i nomi di Pamela Prati, Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Antonino Spinalbese. La Casa del GF Vip ha subito notevoli cambiamenti. I mq delle aree sceniche, tecniche e segrete sono passate da 1830 a 2130, ben 300 mq in più. Le dinamiche dei concorrenti avverranno in un open space di 1400 mq colorato e luminoso. Presente la zona sauna, la piscina coperta, il Confessionale e il giardino. novità assoluta la presenza di un giardino al chiuso. In occasione dell'ingresso dei nuovi concorrenti del GF Vip tornerà il ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 18 settembre 2022) Al via lunedì 19 settembre la prima puntata di GF Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini è pronto a riaprire le porte della suache ospiterà almeno fino al 26 dicembre molti volti sconosciuti e appartenenti al mondospettacolo. Tra i partecipanti spiccano i nomi di Pamela Prati, Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Antonino Spinalbese. Ladel GF Vip ha subito notevoli. I mq delle aree sceniche, tecniche e segrete sono passate da 1830 a 2130, ben 300 mq in più. Le dinamiche dei concorrenti avverranno in un open space di 1400 mq colorato e luminoso. Presente la zona sauna, la piscina coperta, il Confessionale e il giardino.assoluta la presenza di un giardino al chiuso. In occasione dell'ingresso dei nuovi concorrenti del GF Vip tornerà il ...

