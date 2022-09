Covid: in Lombardia scendono ricoverati e nuovi positivi (Di domenica 18 settembre 2022) Sono 284 i nuovi positivi al Covid, nelle ultime 24 ore in Lombardia, a fronte di 7.399 tamponi effettuati con un tasso di positività in discesa al 3,8% (13,4% ieri). Sono stabili i ricoverati nelle ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 18 settembre 2022) Sono 284 ial, nelle ultime 24 ore in, a fronte di 7.399 tamponi effettuati con un tasso dità in discesa al 3,8% (13,4% ieri). Sono stabili inelle ...

