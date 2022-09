Christillin: «Allegri? Delusa sin qui, ma non è tutta colpa sua» (Di domenica 18 settembre 2022) Evelina Christillin, delegato Uefa e tifosa della Juve, ha parlato di Allegri ai microfoni della Gazzetta dello Sport Evelina Christillin, delegato Uefa e tifosa della Juve, ha parlato di Allegri ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: Delusa DA Allegri – «Assolutamente sì. L’anno scorso ha ereditato una squadra non sua e poteva starci una stagione di assestamento, quest’estate però ha contribuito in maniera determinante alla costruzione della rosa ed era logico aspettarsi di vedere di più la sua mano: il club si è impegnato sul mercato già a gennaio, prendendo Vlahovic, e poi ha continuato con Bremer e gli altri. Però non me la sento di dire che è tutta colpa sua, è diventato un parafulmine anche perché ha un modo di comunicare ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 settembre 2022) Evelina, delegato Uefa e tifosa della Juve, ha parlato diai microfoni della Gazzetta dello Sport Evelina, delegato Uefa e tifosa della Juve, ha parlato diai microfoni della Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:DA– «Assolutamente sì. L’anno scorso ha ereditato una squadra non sua e poteva starci una stagione di assestamento, quest’estate però ha contribuito in maniera determinante alla costruzione della rosa ed era logico aspettarsi di vedere di più la sua mano: il club si è impegnato sul mercato già a gennaio, prendendo Vlahovic, e poi ha continuato con Bremer e gli altri. Però non me la sento di dire che èsua, è diventato un parafulmine anche perché ha un modo di comunicare ...

