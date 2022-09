Chi è e da dove viene Loab? (Di domenica 18 settembre 2022) Ieri avevamo scritto in questo articolo cos’è e come funziona Midjourney, un programma di intelligenza artificiale che trasforma righe di testo digitate dall’utente in immagini (che possono essere anche molto realistiche) e che sta diventando molto popolare. Il fatto che molti curiosi si interessino a questo tipo di programmi per cercare di capirne i meccanismi potrebbe rendere il terreno fertile per molti esperti nel settore che potenzialmente potrebbero sfruttare la propria dimestichezza con questi mezzi per creare immagini raccapriccianti e misteriose. Per esempio, in queste ore sta diventando virale un creepypasta, cioè un qualsiasi racconto dell’orrore pubblicato e diffuso su internet, diffuso tramite un thread su Twitter da Supercomposite, che nella sua biografia scrive: «Evoco demoni attraverso l’intelligenza artificiale per divertimento e su commissione». Supercomposite spiega ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 18 settembre 2022) Ieri avevamo scritto in questo articolo cos’è e come funziona Midjourney, un programma di intelligenza artificiale che trasforma righe di testo digitate dall’utente in immagini (che possono essere anche molto realistiche) e che sta diventando molto popolare. Il fatto che molti curiosi si interessino a questo tipo di programmi per cercare di capirne i meccanismi potrebbe rendere il terreno fertile per molti esperti nel settore che potenzialmente potrebbero sfruttare la propria dimestichezza con questi mezzi per creare immagini raccapriccianti e misteriose. Per esempio, in queste ore sta diventando virale un creepypasta, cioè un qualsiasi racconto dell’orrore pubblicato e diffuso su internet, diffuso tramite un thread su Twitter da Supercomposite, che nella sua biografia scrive: «Evoco demoni attraverso l’intelligenza artificiale per divertimento e su commissione». Supercomposite spiega ...

