Aggiornamento | Call of Duty rimarrà su PlayStation secondo Jez Corden | qual è la verità?

Il franchise di Call of Duty continua a rimanere al centro delle vicende delle cronache videoludiche. Dopo l'acquisizione di Microsoft da parte di Activision, Sony ha lamentato la possibilità che nel giro di pochi anni COD sarebbe sparito dalle PlayStation. Call of Duty, 18/9/2022 – Computermagazine.itSi è così creata una lunga querelle a distanza e un dibattito social, a cui ha partecipato anche il giornalista Jez Corden. secondo l'esperto del settore, come si legge in un editoriale scritto di pugno, alla fine Call of Duty rimarrà su PlayStation, mentre le "lamentele" di Sony sarebbero argomentazioni in cattiva fede, come riferisce Multiplayer citando appunto Corden, con il solo scopo ...

