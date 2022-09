Xi vuole poter invadere Taiwan entro il 2027

Leggi su formiche

(Di sabato 17 settembre 2022) Il vice segretario della Cia, David Cohen, ha detto che il leader cinese, Xi Jinping, ha detto ai suoi militari cheavere la capacità di prendere il controllo dicon la forzail. Cohen ha aggiunto che l’Intelligence Community (IC) statunitense al momento non crede comunque che Pechino abbia preso una decisione in merito se procedere. “Non ha preso la decisione di farlo, ma ha chiesto ai suoi militari di metterlo in una posizione in cui, se volesse farlo, sarebbe in grado di farlo. La valutazione dell’IC nel suo complesso è ancora che l’interesse di Xi asia quello di ottenere il controllo con mezzi non militari”, ha detto Cohen secondo un virgolettato citato da Katie Bo Lillis su Twitter. Tweet a cui ha risposto Chen Weihua, capo dell’ufficio di Bruxelles del China Daily, ...