Usa alcol contro le zanzare e gioca con un accendino: avvolto dalle fiamme (Di sabato 17 settembre 2022) Sfiorata la tragedia ad Eboli dove un ragazzino 11enne straniero è rimasto ustionato ed è ricoverato all'ospedale Santobono a Napoli. Il minorenne si era cosparso le... Leggi su ilmattino (Di sabato 17 settembre 2022) Sfiorata la tragedia ad Eboli dove un ragazzino 11enne straniero è rimasto ustionato ed è ricoverato all'ospedale Santobono a Napoli. Il minorenne si era cosparso le...

marcofurfaro : Calenda non sa che: - la #cannabis è meno pericolosa dell'alcol; - le mafie guadagnano 6 miliardi di € con i cannab… - occhio_notizie : ?? ULTIM'ORA - Tragedia sfiorata ad #Eboli, usa alcol contro le zanzare e gioca con un accendino: 11enne avvolto dal… - AldoSciara : RT @marcofurfaro: Calenda non sa che: - la #cannabis è meno pericolosa dell'alcol; - le mafie guadagnano 6 miliardi di € con i cannabinoidi… - nonmiscrivere8 : RT @marcofurfaro: Calenda non sa che: - la #cannabis è meno pericolosa dell'alcol; - le mafie guadagnano 6 miliardi di € con i cannabinoidi… - izziettino : @AndreaGaratti @GoldenDaveMno @NFratoianni La scienza di casa garatti il furbo probabilmente dice questo, la scienz… -