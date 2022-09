Tegola per Inzaghi, problema per un calciatore nerazzurro: a rischio per l’Udinese (Di sabato 17 settembre 2022) In dubbio. Simone Inzaghi potrebbe perdere un titolare in vista della sfida di domani, che vedrà i nerazzurri affrontare l’Udinese nello stadio dei friulani, la Dacia Arena. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Marcelo Brozovic potrebbe non essere della partita: il centrocampista croato avrebbe avuto un piccolo problema durante la rifinitura, che potrebbe costringerlo a dover saltare la sfida di domani. Marcelo Brozovic Inter Dopo l’infortunio di Hakan Calhanoglu, Inzaghi potrebbe essere costretto a dover fare a meno anche di un altro tassello fondamentale del suo centrocampo, appunto Marcelo Brozovic. Seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche. Giulio De Pino Leggi su rompipallone (Di sabato 17 settembre 2022) In dubbio. Simonepotrebbe perdere un titolare in vista della sfida di domani, che vedrà i nerazzurri affrontarenello stadio dei friulani, la Dacia Arena. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Marcelo Brozovic potrebbe non essere della partita: il centrocampista croato avrebbe avuto un piccolodurante la rifinitura, che potrebbe costringerlo a dover saltare la sfida di domani. Marcelo Brozovic Inter Dopo l’infortunio di Hakan Calhanoglu,potrebbe essere costretto a dover fare a meno anche di un altro tassello fondamentale del suo centrocampo, appunto Marcelo Brozovic. Seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche. Giulio De Pino

