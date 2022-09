Spezia-Sampdoria, Gotti: “Questa vittoria arriva nel momento giusto” (Di sabato 17 settembre 2022) “Sono molto contento, tutte le partite sono importanti ma ci sono anche i momenti. Oggi era uno spartiacque, i punti arrivano al momento giusto, prima della sosta. In trasferta abbiamo incontrato l’Inter, la Juve e il Napoli: abbiamo sbagliato la prima di queste tre. Sono felice che i miei ragazzi oggi siano premiati. Ora ci saranno 2 giorni di riposo”. Lo ha detto Luca Gotti, tecnico dello Spezia, dopo la vittoria contro la Sampdoria. Sulla rete del pareggio, scaturita da un autogol di Murillo: “Quando succedono queste cose serve un pizzico di fortuna, ma è una fortuna cercata – ammette a DAZN – Siamo andati sotto già tre volte in casa e l’abbiamo ribaltata. Questo è un segnale da tenerci stretti. L’atteggiamento di Nzola, oltre al gol, è stato molto positivo. Ha ... Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) “Sono molto contento, tutte le partite sono importanti ma ci sono anche i momenti. Oggi era uno spartiacque, i puntino al, prima della sosta. In trasferta abbiamo incontrato l’Inter, la Juve e il Napoli: abbiamo sbagliato la prima di queste tre. Sono felice che i miei ragazzi oggi siano premiati. Ora ci saranno 2 giorni di riposo”. Lo ha detto Luca, tecnico dello, dopo lacontro la. Sulla rete del pareggio, scaturita da un autogol di Murillo: “Quando succedono queste cose serve un pizzico di fortuna, ma è una fortuna cercata – ammette a DAZN – Siamo andati sotto già tre volte in casa e l’abbiamo ribaltata. Questo è un segnale da tenerci stretti. L’atteggiamento di Nzola, oltre al gol, è stato molto positivo. Ha ...

