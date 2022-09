Spezia-Sampdoria 0-0 LIVE: tutto pronto al Picco! (Di sabato 17 settembre 2022) Allo stadio Picco, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Spezia e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Picco, Spezia e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Spezia Sampdoria 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio ore 18 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Spezia Sampdoria 0-0: risultato e tabellino MARCATORI: Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. Allenatore: Gotti. Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Villar; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. A ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 settembre 2022) Allo stadio Picco, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Picco,si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio ore 18 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino MARCATORI:(3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. Allenatore: Gotti.(4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Villar; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. A ...

gippu1 : Chissà che squadra bellina crede di allenare #Allegri: la Juventus è quartultima in serie A per tiri nello specchio… - NazioneLaSpezia : Spezia Sampdoria: derby ligure per le Aquile / Segui la diretta - Andrea_c_83 : Due mancini, uno un po' più bravo dell'altro (ma non sveliamo troppo), per un derby ad altissima tensione. Spezia-S… - rfutbol : Spezia - Sampdoria, comienza en 30 minutos #Spezia #Sampdoria #SerieA - Paroladeltifoso : Spezia-Sampdoria: le formazioni ufficiali -