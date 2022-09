Scomparso a luglio sulle Ande. Ritrovato il cadavere congelato di Alberto Fedele (Di sabato 17 settembre 2022) E' di Alberto Fedele il cadavere congelato trovato ieri da una squadra di soccorritori nella provincia peruviana di Urubamba . L'ingegnere pavese, Scomparso lo scorso 4 luglio mentre faceva trekking sulle... Leggi su feedpress.me (Di sabato 17 settembre 2022) E' diiltrovato ieri da una squadra di soccorritori nella provincia peruviana di Urubamba . L'ingegnere pavese,lo scorso 4mentre faceva trekking...

