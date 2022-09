(Di sabato 17 settembre 2022) Filip, trequartista della, ha parlato a Dazn prima della gara contro lo Spezia: "Partita importante non solo per la...

SampNews24 : #Djuricic: «Partita importante per la classifica. Diamo il meglio» #sampdoria - sportli26181512 : Spezia-Sampdoria LIVE, le formazioni ufficiali: Leris-Sabiri-Djuricic dietro a Caputo, Gyasi con Nzola. C'è Kovalen… - cmdotcom : #SpeziaSampdoria LIVE, le formazioni ufficiali: Leris-Sabiri-Djuricic dietro a Caputo, Gyasi con Nzola. C'è Kovalen… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #SpeziaSampdoria, formazioni ufficiali: dentro Gyasi! Djuricic è titolare ? - SOSFanta : ?? #SpeziaSampdoria, formazioni ufficiali: dentro Gyasi! Djuricic è titolare ? -

Calciomercato.com

Gotti(4 - 1 - 4 - 1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Villar; Leris, Rincon, Sabiri,; Caputo. All. ...... secondo il modulo del 4 - 1 - 4 - 1, dovrebbe essere questo: Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Vieira; Gabbiadini, Sabiri, Rincon,; Caputo. QUOTE SPEZIAI ... Sampdoria, Djuricic: 'Aspettavo da tanto il ritorno in Nazionale, cercherò di dare continuità con un gol oggi' Alle 18.00 si gioca il derby ligure al Picco, dove i blucerchiati cercano la prima vittoria in campionato. Gotti si affida al tandem Gyasi-Nzola e schiera Kovalenko (preferito ad Agudelo) a centrocamp ...Prosegue la 7ª giornata di Serie A dopo Salernitana-Lecce di ieri e Bologna-Empoli di oggi. Ecco le formazioni ufficiali di Spezia-Sampdoria ...