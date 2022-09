Rita De Crescenzo balla con Corona sulle note di “Svergognata”: il web si divide (Di sabato 17 settembre 2022) Vederli insieme ha fatto subito schizzare in alto il numero delle visualizzazioni sui social per entrambi: Fabrizio Corona e Rita De Crescenzo. Una coppia inedita che ha deciso di prodursi in un insolito ballo sulle note di “Svergognata”, il tormentone lanciato dalla Tik Toker napoletana. Rita De Crescenzo e Fabrizio Corona ballano insieme in un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 17 settembre 2022) Vederli insieme ha fatto subito schizzare in alto il numero delle visualizzazioni sui social per entrambi: FabrizioDe. Una coppia inedita che ha deciso di prodursi in un insolito ballodi “”, il tormentone lanciato dalla Tik Toker napoletana.Dee Fabriziono insieme in un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

0Nadde : da chiavarsi Nina Moric e Belèn al balletto con Rita De Crescenzo. Corna ha fatto proprio a fine r'è tracchi - unabarcaditempo : RT @Lorenz00902: @unabarcaditempo @PaiEstimator @sempreioxduee mi sento come rita de crescenzo che trova i 2 formaggini - Lorenz00902 : @unabarcaditempo @PaiEstimator @sempreioxduee mi sento come rita de crescenzo che trova i 2 formaggini - salsaudade : riflettevo sul fatto che rita de crescenzo avrebbe potuto tranquillamente partecipare al gfvip di quest'anno visto… - itsbehere : RT @hiddlvsbatch: Song of the day: “Ma te vulisse fà na gara e ballo?” by Rita De Crescenzo -