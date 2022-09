Reggina, Inzaghi: “Il nostro segreto sono i giovani. Rivas? Deve diventare il nostro Leao” (Di sabato 17 settembre 2022) “Si sta creando l’atmosfera giusta, dobbiamo proseguire così”, esordisce così Filippo Inzaghi, nel post gara di Reggina-Cittadella, sfida vinta dagli amaranto per 3-0. “Il nostro segreto sono soprattutto i ragazzi che entrano a gara in corso, sono anche apprezzati dai calciatori esperti. Oggi la mia squadra mi è piaciuta soprattutto per atteggiamento e personalità. Pierozzi mi ricorda il primo Di Lorenzo, Deve crescere e lo sa. Per lui e Fabbian arriverà il difficile, quello di confermarsi. Contento anche del gol di Gori, si è sacrificato tanto oggi”. Parlando di Rivas ha concluso: “Sta facendo grandi cose: ha grande potenziale, è un giocatore di Serie A. Abbiamo voluto tenerlo e Deve diventare il ... Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) “Si sta creando l’atmosfera giusta, dobbiamo proseguire così”, esordisce così Filippo, nel post gara di-Cittadella, sfida vinta dagli amaranto per 3-0. “Ilsoprattutto i ragazzi che entrano a gara in corso,anche apprezzati dai calciatori esperti. Oggi la mia squadra mi è piaciuta soprattutto per atteggiamento e personalità. Pierozzi mi ricorda il primo Di Lorenzo,crescere e lo sa. Per lui e Fabbian arriverà il difficile, quello di confermarsi. Contento anche del gol di Gori, si è sacrificato tanto oggi”. Parlando diha concluso: “Sta facendo grandi cose: ha grande potenziale, è un giocatore di Serie A. Abbiamo voluto tenerlo eil ...

