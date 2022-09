Milano: pandemia non ferma crescita affitti brevi, oltre 1 mln i turisti nell'ultimo anno (Di sabato 17 settembre 2022) Milano 17 set.(Adnkronos) - A Milano, per la prima volta dallo scoppio della pandemia, la domanda degli affitti brevi ha superato i livelli del 2019 ad agosto 2022 (+3%). E' quanto emerge da una ricerca realizzata a cura di AirDna, secondo la quale, però, l'offerta della città è ancora in ritardo rispetto ai livelli pre-pandemia (-30% rispetto ad agosto 2019), pur mostrando una crescita anno su anno (+17% rispetto ad agosto 2021). E questo ha portato a un innalzamento della tariffa media giornaliera che non ha tuttavia scoraggiato i turisti, disposti a spendere di più, dopo il lungo periodo trascorso senza vacanze. I risultati della ricerca sono stati illustrati nel corso di "Ospitalità in casa: un'opportunità di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022)17 set.(Adnkronos) - A, per la prima volta dallo scoppio della, la domanda degliha superato i livelli del 2019 ad agosto 2022 (+3%). E' quanto emerge da una ricerca realizzata a cura di AirDna, secondo la quale, però, l'offerta della città è ancora in ritardo rispetto ai livelli pre-(-30% rispetto ad agosto 2019), pur mostrando unasu(+17% rispetto ad agosto 2021). E questo ha portato a un innalzamento della tariffa media giornaliera che non ha tuttavia scoraggiato i, disposti a spendere di più, dopo il lungo periodo trascorso senza vacanze. I risultati della ricerca sono stati illustrati nel corso di "Ospitalità in casa: un'opportunità di ...

Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: 'Ospitalità in casa: un'opportunità di crescita sostenibile per le città' èl'evento organizzato il 17 settembre dall'A… - Gazzettadmilano : 'Ospitalità in casa: un'opportunità di crescita sostenibile per le città' èl'evento organizzato il 17 settembre dal… - Gazzettadmilano : Home Sharing Day 2022: la pandemia non ferma la crescita degli affitti brevi, una soluzione scelta da oltre un mili… - ennioterbo : Esattamente come, nella stagione spezzata dalla pandemia, Messina era bollito perché Milano perdeva a Cremona. Perc… - ZonaBianconeri : RT @maicomeprima: pandemia di dissenteria a milano all ipotesi di ritorno antonio conto sulla panchina #juventus -