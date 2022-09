LIVE MotoGP, GP Aragon 2022 in DIRETTA: Miller vola nella FP3, 2° Bagnaia e 8° Quartararo. Dalle 13.30 la FP4 (Di sabato 17 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.50 Appuntamento alle 13.30 con la FP4. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 10.47 Ducati che si conferma fortissima sul time-attack e questo potrebbe rappresentare un limite per Quartararo che dovrà gestire questa serie di tante Rosse davanti. Importante osservare, però, la FP4 Dalle 13.30 che cosa ci dirà. 10.45 Grandissima prestazione delle Ducati con cinque moto davanti a tutti: Miller il migliore con il crono di 1:46.992 a precedere di 30 millesimi Bagnaia, 56 Bezzecchi, 65 Bastianini e 90 Martin. Cinque piloti in meno di un decimo! Quartararo è a 0.266 ed è ottavo con la Yamaha, mentre fuori dalla top-10 e in Q1 Marc Marquez (12°) e Aleix Espargaró (11°). 10.43 Di seguito l’ordine dei tempi ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.50 Appuntamento alle 13.30 con la FP4. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 10.47 Ducati che si conferma fortissima sul time-attack e questo potrebbe rappresentare un limite perche dovrà gestire questa serie di tante Rosse davanti. Importante osservare, però, la FP413.30 che cosa ci dirà. 10.45 Grandissima prestazione delle Ducati con cinque moto davanti a tutti:il migliore con il crono di 1:46.992 a precedere di 30 millesimi, 56 Bezzecchi, 65 Bastianini e 90 Martin. Cinque piloti in meno di un decimo!è a 0.266 ed è ottavo con la Yamaha, mentre fuori dalla top-10 e in Q1 Marc Marquez (12°) e Aleix Espargaró (11°). 10.43 Di seguito l’ordine dei tempi ...

