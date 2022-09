LIVE Moto2 | GP Aragon 2022 in DIRETTA | bandiera verde! Scatta la Q2

Leggi su oasport

(Di sabato 17 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DIDI MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 15.42 Ogura al top in 1.52.402 su Dixon e Arenas. Navarro è quinto, mentre attendiamo un giro cronometrato per Vietti. 15.40 Dixon è virtualmente in pole, Vietiti riparte nonostante la scivolata. Attenzione ad Ogura ed al padrone di casa Arenas. 15.38 Attendiamo i primi riscontri cronometrici, mentre Vietti scivola nel primo settore! Inizia male la Q2 del piemontese. 15.35Inizia la Q2 del GPper quanto riguarda la. 15.33 Siamo pronti per la Q2, per l’Italia ci sarà anche il Tony Arbolino che nelle prove libere ha mostrato un ritmo molto incoraggiante. 15.31 Zaccone, Vietti e Ogura non hanno ...