Lele Spedicato e il brutto ictus: “Ho passato l’inferno” (Di sabato 17 settembre 2022) Il 17 settembre del 2018 Lele Spedicato, chitarrista dei Negramaro, ha avvertito una fortissima fitta alla testa ed è crollato a terra mentre si trovava a casa sua, in Puglia. Il musicista ha avuto un’emorragia cerebrale ed è rimasto in rianimazione per almeno una ventina di giorni. Sua moglie Clio Evans, all’epoca, era incinta del loro primogenito, Ianko, ed è stata lei a chiamare immediatamente i soccorsi. Oggi Lele Spedicato sta bene e si è ripreso; il musicista ha deciso di raccontare questa tremenda esperienza: Ero in un piccolo giardino, con un cancello e un ulivo. Lì ho incontrato mia nonna Nella e Gianfranco, il papà di Giuliano. Mi sembrava incavolato. “Vattene via, qui non c’è posto per te” mi diceva. Così mia nonna mi ha preso per un braccio per accompagnarmi: appena uscito dal cancello, ho aperto gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 settembre 2022) Il 17 settembre del 2018, chitarrista dei Negramaro, ha avvertito una fortissima fitta alla testa ed è crollato a terra mentre si trovava a casa sua, in Puglia. Il musicista ha avuto un’emorragia cerebrale ed è rimasto in rianimazione per almeno una ventina di giorni. Sua moglie Clio Evans, all’epoca, era incinta del loro primogenito, Ianko, ed è stata lei a chiamare immediatamente i soccorsi. Oggista bene e si è ripreso; il musicista ha deciso di raccontare questa tremenda esperienza: Ero in un piccolo giardino, con un cancello e un ulivo. Lì ho incontrato mia nonna Nella e Gianfranco, il papà di Giuliano. Mi sembrava incavolato. “Vattene via, qui non c’è posto per te” mi diceva. Così mia nonna mi ha preso per un braccio per accompagnarmi: appena uscito dal cancello, ho aperto gli ...

Laufan845 : RT @IlContiAndrea: Domani a #Verissimo Can Yaman con Francesca Chillemi, Gabriel Garko, Lele Spedicato dei Negramaro e la moglie, Victoria… - vale_vit87 : RT @ReignOfTheSerie: Sabato 17 settembre 2022 ritorna #Verissimo! I primi ospiti di Silvia Toffanin saranno: Can Yaman con Francesca Chille… - ReignOfTheSerie : Sabato 17 settembre 2022 ritorna #Verissimo! I primi ospiti di Silvia Toffanin saranno: Can Yaman con Francesca Chi… - vincentperez95 : RT @IlContiAndrea: Domani a #Verissimo Can Yaman con Francesca Chillemi, Gabriel Garko, Lele Spedicato dei Negramaro e la moglie, Victoria… - robertopontillo : RT @IlContiAndrea: Domani a #Verissimo Can Yaman con Francesca Chillemi, Gabriel Garko, Lele Spedicato dei Negramaro e la moglie, Victoria… -