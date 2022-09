La memoria RAM fa la differenza tra iPhone 14 Pro ed iPhone 13 Pro

Leggi su optimagazine

(Di sabato 17 settembre 2022) C’è un dettaglio che rischia di fare tutta ladel mondo nel passaggio dagli13 Pro che abbiamo imparato a conoscere nel 2021, agli14 Pro ed14 Pro Max. Al di là delle novità in cantiere in casa Apple con il nuovo aggiornamento iOS 16.1, stando alle informazioni portate alla vostra attenzione in queste ore, occorre non perdere d’occhio per alcuna ragione al mondo una questione inerente il comparto hardware dei top di gamma di recente ufficializzati al pubblico. Cosa cambia con laRAM nello scontro a distanza tra14 Pro ed13 Pro? Qual è la principaledellaRAM tra ...