Khaby Lame, il re dei social svela: “Esco di casa solo con la ‘scorta’. Sono un musulmano che non beve, non fuma e prega 5 volte al giorno” (Di sabato 17 settembre 2022) Khaby Lame è il fenomeno dei social: con i suoi oltre 149,5 milioni di follower su Tik Tok (è il più seguito al mondo in piattaforma) e i 79.5 milioni di seguaci su Instagram ha superato di gran lunga Chiara Ferragni, che si ferma a 27,7 milioni. In un’intervista al Corriere della Sera, l’influencer ha raccontato la sua vita. Il ventiduenne italo-senegalese si è trasferito dalle case popolari di Chivasso a Milano, e ora vive nel centro del capoluogo meneghino. È in queste vie dunque che prende vita la “Khaby move”, il suo motto per semplificarsi la vita. Poco tempo fa Khaby Lame ha ricevuto la cittadinanza italiana ed è a tutti gli effetti un cittadino italiano. Al Corriere ha detto che non vuole saperne di politica, vuole evitare strumentalizzazioni e sa poco di Giorgia Meloni, Matteo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022)è il fenomeno dei: con i suoi oltre 149,5 milioni di follower su Tik Tok (è il più seguito al mondo in piattaforma) e i 79.5 milioni di seguaci su Instagram ha superato di gran lunga Chiara Ferragni, che si ferma a 27,7 milioni. In un’intervista al Corriere della Sera, l’influencer ha raccontato la sua vita. Il ventiduenne italo-senegalese si è trasferito dalle case popolari di Chivasso a Milano, e ora vive nel centro del capoluogo meneghino. È in queste vie dunque che prende vita la “move”, il suo motto per semplificarsi la vita. Poco tempo faha ricevuto la cittadinanza italiana ed è a tutti gli effetti un cittadino italiano. Al Corriere ha detto che non vuole saperne di politica, vuole evitare strumentalizzazioni e sa poco di Giorgia Meloni, Matteo ...

fattoquotidiano : Khaby Lame, il re dei social svela: “Esco di casa solo con la ‘scorta’. Sono un musulmano che non beve, non fuma e… - GretaPrivitera : RT @Daniele_Manca: Khaby Lame: «Prego 5 volte al giorno. Esco poco di casa e soltanto con la scorta», il re di TikTok (che ha ottenuto la c… - tax_tweet : Khaby Lame, il re di TikTok: «Mi chiamano compagni che non mi hanno mai calcolato, a scuola ero quello delle case p… - GiudiciCristina : RT @Daniele_Manca: Khaby Lame: «Prego 5 volte al giorno. Esco poco di casa e soltanto con la scorta», il re di TikTok (che ha ottenuto la c… - PDUmorista : Khaby Lame, il più seguito al mondo su TikTok 'Non avrei problemi a tornare al lavoro in fabbrica'. Se non avesse chiuso. #khabylame #TikTok -