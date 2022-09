Israele bombarda Damasco, cinque soldati siriani uccisi (Di sabato 17 settembre 2022) cinque soldati siriani sono stati uccisi in nottata in un attacco aereo israeliano vicino all'aeroporto di Damasco. Lo riferisce il sito del quotidiano francese Le Figaro, citando l'agenzia di stampa statale siriana Sana. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 17 settembre 2022)sono statiin nottata in un attacco aereo israeliano vicino all'aeroporto di. Lo riferisce il sito del quotidiano francese Le Figaro, citando l'agenzia di stampa statale siriana Sana.

