Il PNRR si può cambiare? (Di sabato 17 settembre 2022) Meloni lo chiede quasi ogni giorno, ma le sue proposte sono piuttosto in linea con quanto è già previsto dalla Commissione Europea Leggi su ilpost (Di sabato 17 settembre 2022) Meloni lo chiede quasi ogni giorno, ma le sue proposte sono piuttosto in linea con quanto è già previsto dalla Commissione Europea

