Il creatore di Squid Game vuole Leonardo DiCaprio nella terza stagione? “É un grande fan della serie” (Di sabato 17 settembre 2022) Il creatore di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, ha dichiarato che Leonardo DiCaprio potrebbe potenzialmente far parte della terza stagione della serie tv coreana. La notizia giunge dopo l’annuncio dell’aumento di budget per la produzione della seconda stagione. Ciò ha aumentato le speranze del regista, che spera così di ampliare il suo cast anche ad attori americani. La serie vede infatti un cast di soli attori coreani, ma visto il successo che Squid Game ha avuto Oltreoceano, sbancando agli Emmy di quest’anno, il creatore Hwang ha dichiarato di essere aperto a nuove possibilità. nella conferenza stampa ... Leggi su optimagazine (Di sabato 17 settembre 2022) Ildi, Hwang Dong-hyuk, ha dichiarato chepotrebbe potenzialmente far partetv coreana. La notizia giunge dopo l’annuncio dell’aumento di budget per la produzioneseconda. Ciò ha aumentato le speranze del regista, che spera così di ampliare il suo cast anche ad attori americani. Lavede infatti un cast di soli attori coreani, ma visto il successo cheha avuto Oltreoceano, sbancando agli Emmy di quest’anno, ilHwang ha dichiarato di essere aperto a nuove possibilità.conferenza stampa ...

