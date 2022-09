Ewavolpones84 : RT @OndeFunky: Sono stata a Siviglia all'anteprima del #BattitoInfinitoWorldTour di #ErosRamazzotti e ve lo racconto su #Ondefunky insieme… - FabrizioDalCol : Il battito infinito di Eros 'Voglio morire sul palco' - infoitcultura : Eros Ramazzotti a Siviglia con la figlia Aurora: il «Battito infinito» è questione di famiglia - infoitcultura : Il battito infinito di Eros 'Voglio morire sul palco' - SanremoAncheNoi : RT @SanremoAncheNoi: . Riparte da Siviglia il BATTITO INFINITO di EROS RAMAZZOTTI - Onde Funky -

A distanza di quattro anni dall'ultimo album in studio, pubblica oggi, 16 settembre 2022, su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store il nuovo progetto '' con cui l'artista ...A distanza di quattro anni dall'ultimo album in studio, pubblica oggi, 16 settembre 2022, su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store il nuovo progetto '' con cui l'artista ...Nuovo album e tour mondiale, ci sono tutti gli elementi necessari per sancire il ritorno in grande stile di Eros Ramazzotti. A distanza di quattro anni dall'ultimo album in studio, pubblica oggi, 16 s ...“Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero. Sono un italiano, un italiano vero”. Lo cantava Toto Cutugno nel 1983, lo ribadisce oggi, quarant’anni dopo, Eros Ramazzotti.