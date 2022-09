Domani Dario Vassallo nei comuni del Sele-Tanagro per parlare di ambiente e legalità

(Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPalomonte (Sa) – Incontrerà i cittadini della Valle delper discutere delle problematiche dei territori,, il medico dermatologo e fratello del sindaco di Pollica, Angelo, candidato alla Camera dei Deputati con il Movimento Cinque Stelle per le elezioni politiche del 25 settembre 2022. Tutela dell’, ma anche sviluppo delle aree interne, sono queste le tematiche che, che un mese fa ha accettato la candidatura proposta dall’ex premier e capo del partito del M5S, Giuseppe Conte, poterà avanti nel solco delle battaglie cominciate da suo fratello nel Cilento. Così, dopo i convegni con la gente dei candidati di Fratelli d’Italia e già parlamentari Edmondo Cirielli e Antonio Iannone, e della ...

paolomicheli : RT @comune_segrate: MOSTRA Futura2022 Questi e tante altre illustrazioni le potete vedere e insieme conoscere l’autore Franco Brambilla do… - vannini_dario : RT @Rosaebasta9: Certe giornate ti rubano tutte le parole ma dire semplicemente a domani rimedia a tutte le mancanze.... É una promessa, u… - TinaRengo : RT @SergioCosta_Gen: Domani mattina ci vediamo a San Giovanni a Teduccio con Cafiero De Raho, Gilda Sportiello, Ada Lopreiato, Dario Carote… - Maxnuccio : RT @SergioCosta_Gen: Domani mattina ci vediamo a San Giovanni a Teduccio con Cafiero De Raho, Gilda Sportiello, Ada Lopreiato, Dario Carote… - dangelo_luciana : RT @SergioCosta_Gen: Domani mattina ci vediamo a San Giovanni a Teduccio con Cafiero De Raho, Gilda Sportiello, Ada Lopreiato, Dario Carote… -

anteprima24.it

Con un'allerta gialla, osservaPerticaroli , sindaco di Arcevia (Ancona), 'al massimo abbiamo ... Ad ogni buon conto perè prevista una nuova allerta 'per tutte le Marche'. Spetta infatti ...Le parole sono diFranceschini , ministro della Cultura, e sono state pronunciate alla conferenza stampa della mostra del cinema di Venezia. Il riferimento è all'imminente appuntamento ... Domani Dario Vassallo nei comuni del Sele-Tanagro per parlare di ambiente e legalità Il Festival pianistico Fausto Zadra diretto da Filippo Balducci si chiude con un doppio concerto del duo composto dal violoncellista Luca Provenzani e dalla pianista Fabiana Barbini, di scena sabato 1 ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...