Dest: "Darò il meglio di me per convincere il Milan a riscattarmi" (Di sabato 17 settembre 2022) Sergiño Dest, terzino che il Milan ha prelevato in estate dal Barcellona in prestito con diritto di riscatto, si è presentato in conferenza

Milan, Dest: 'Amo questo club. Qui posso crescere' Sono felice e onora to di giocare per questo club, darò il massimo' . Questa tutta l'emozione di Sergino Dest , ultimo arrivo in Casa Milan prima della fine del mercato. 'Tutto è successo molto in ... Milan, Dest si presenta: "Il fato mi ha portato qui, darò il 100% per farmi riscattare" Il neo terzino del Milan Dest si è presentato in conferenza stampa al mondo rossonero Sergino Dest, terzino arrivato al Milan nelle ultime ore di calciomercato, si è presentato in conferenza stampa. FATO - "Una sorta di fato mi ha portato qui, per me è un'onore ripercorre il percorso di ... Sono felice e onora to di giocare per questo club,il massimo' . Questa tutta l'emozione di Sergino, ultimo arrivo in Casa Milan prima della fine del mercato. 'Tutto è successo molto in ...Il neo terzino del Milansi è presentato in conferenza stampa al mondo rossonero Sergino, terzino arrivato al Milan nelle ultime ore di calciomercato, si è presentato in conferenza stampa. FATO - "Una sorta di fato mi ha portato qui, per me è un'onore ripercorre il percorso di ...