"Crollo emotivo di Sarri, riflette sulle dimissioni", le ultime voci sulla Lazio (Di sabato 17 settembre 2022) La Lazio inizia a scricchiolare, dopo un inizio di stagione molto positivo. La dirigenza biancoceleste è stata protagonista di una campagna acquisti molto importante, la squadra è competitiva e può ambire alle posizioni alte della classifica. In campionato la squadra ha conquistato 11 punti in 6 partite, frutto di 3 vittorie, due pareggi e una sconfitta. In Europa League è reduce da una pesantissima sconfitta, la gara contro il Midtjylland si è conclusa sul clamoroso risultato di 5-1. Subito dopo la sconfitta il tecnico è stato duro: "difficile da capire le motivazioni: perché se la motivazione sono io, devo fare un passo indietro, se è colpa di un giocatore va venduto istantaneamente. Qualcuno che all'interno di questo gruppo insinua questo germe c'è per forza". Secondo le ultime voci il tecnico ex Napoli e Juventus avrebbe pensato ...

