Arbitri, una questione senza fine (Di sabato 17 settembre 2022) Si discute solo di Arbitri, un argomento a caldo coinvolgente, a freddo esasperante. Ne parliamo a freddo, esasperati. Alla fine di ogni partita tutti i dirigenti sputano sempre la stessa f... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 17 settembre 2022) Si discute solo di, un argomento a caldo coinvolgente, a freddo esasperante. Ne parliamo a freddo, esasperati. Alladi ogni partita tutti i dirigenti sputano sempre la stessa f... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

realvarriale : In 7 partite @juventusfc ha colto 2 vittorie (in casa con Sassuolo e Spezia) 4 pari e una sconfitta.Ieri la Salern… - capuanogio : #Nicola: 'Fortunatamente il #Var insieme alla bravura degli arbitri ha dimostrato che questo gioco ha una credibilità' #JuventusSalernitana - GoalItalia : 'Arbitri e VAR non hanno sbagliato, diamoci una calmata' Gravina interviene su #JuveSalernitana ?? - yassine01937035 : RT @auro_milan: Ma tutti i giornalisti, arbitri, ex arbitri che settimana scorsa hanno certificato che se uno colpisce in volto un avversar… - auro_milan : Ma tutti i giornalisti, arbitri, ex arbitri che settimana scorsa hanno certificato che se uno colpisce in volto un… -