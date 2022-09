Al via Cinema in festa: biglietti a 3,50 e un concorso (Di sabato 17 settembre 2022) “VINCI IL Cinema PER TUTTA LA VITA” è il nuovo concorso che apre la prima edizione di “Cinema IN festa”, cinque giorni dal 18 al 22 settembre in cui il biglietto costerà soltanto €3,50 dalla domenica al giovedì. Chi acquisterà un biglietto in quei giorni potrà vincere una card per andare al Cinema gratis per tutta la vita, tutti i giorni dell’anno. Il concorso avrà inizio il 18 settembre 2022 e il biglietto Cinematografico con il quale partecipare potrà essere acquistato presso le casse dei Cinema, sugli e-commerce e sulle App dei Cinema aderenti all’iniziativa. Sul sito ufficiale dell’iniziativa www.Cinemainfesta.it sono disponibili tutte le indicazioni per partecipare al ... Leggi su tuacitymag (Di sabato 17 settembre 2022) “VINCI ILPER TUTTA LA VITA” è il nuovoche apre la prima edizione di “IN”, cinque giorni dal 18 al 22 settembre in cui il biglietto costerà soltanto €3,50 dalla domenica al giovedì. Chi acquisterà un biglietto in quei giorni potrà vincere una card per andare algratis per tutta la vita, tutti i giorni dell’anno. Ilavrà inizio il 18 settembre 2022 e il bigliettotografico con il quale partecipare potrà essere acquistato presso le casse dei, sugli e-commerce e sulle App deiaderenti all’iniziativa. Sul sito ufficiale dell’iniziativa www.in.it sono disponibili tutte le indicazioni per partecipare al ...

