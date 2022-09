Wta Portorose 2022: programma, orari e ordine di gioco sabato 17 settembre con Paolini (Di venerdì 16 settembre 2022) Il programma con gli orari e l’ordine di gioco delle semifinale del torneo Wta di Portorose 2022. Sul cemento sloveno c’è in campo Jasmine Paolini, che se la vedrà contro Siniakova nel match di quarti di finale, rinviato per pioggia, e – se dovesse vincere – contro Friedsam in semifinale. Sul centrale si parte alle ore 12, di seguito ecco la programmazione completa. CENTRE ore 12 Siniakova vs Paolini non prima delle 16 (3) Rybakina vs Bogdan a seguire Friedsam vs Siniakova o Paolini SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 settembre 2022) Ilcon glie l’didelle semifinale del torneo Wta di. Sul cemento sloveno c’è in campo Jasmine, che se la vedrà contro Siniakova nel match di quarti di finale, rinviato per pioggia, e – se dovesse vincere – contro Friedsam in semifinale. Sul centrale si parte alle ore 12, di seguito ecco lazione completa. CENTRE ore 12 Siniakova vsnon prima delle 16 (3) Rybakina vs Bogdan a seguire Friedsam vs Siniakova oSportFace.

