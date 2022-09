Thomas Bach sugli atleti russi e bielorussi | “Un dilemma di cui stiamo discutendo”

OA_Sport : Thomas Bach commenta la situazione su russi e bielorussi esclusi dalle competizioni - sportli26181512 : Il presidente del Cio Bach riceve Collare d'Oro: 'Sono onorato': Il Presidente del Cio Thomas Bach ha ricevuto il C… - milanocortina26 : RT @Coninews: Una festa dello sport, il consolidamento di un legame già strettissimo con l’Italia. ???? Il Presidente del CIO Thomas #Bach h… - Coninews : Una festa dello sport, il consolidamento di un legame già strettissimo con l’Italia. ???? Il Presidente del CIO Thom… - zazoomblog : Thomas Bach riceve il Collare d’Oro: “Un riconoscimento prestigioso” - #Thomas #riceve #Collare #d’Oro: -

Nonostante da più parti di recente abbiano iniziato a suonare dei campanelli d'allarme,è convinto che la prossima edizione delle Olimpiadi invernali non presenterà particolari problemi. "Siamo molti fiduciosi che celebreremo Giochi eccellenti" ha detto il Presidente del CIO ...Oggi c'è stata la chiusura del cerchio in un rapporto tra CONI e CIO che Malagò tiene moltissimo a tenere saldo , in vista soprattutto delle Olimpiadi Invernali di Milano - Cortina 2026 .Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Presidenti federali, olimpionici ritirati e altri in attività, giornalisti: tutti loro oggi non avevano preso impegni per la cerimonia di consegna del Collare d'oro al merito sportivo ...