Salutequità, 6 proposte per digitale e cronicità (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – Nel sesto anniversario dall’approvazione dell’accordo Stato-Regioni sul Piano nazionale cronicità (Pnc) – era il 15 settembre del 2016 – Salutequità, Associazione per la valutazione della qualità delle politiche per la salute, elenca i 6 passaggi da fare per rendere attuale il piano dal punto di vista della digitalizzazione. I punti, diffusi in una nota dell’associazione comprendono: 1) Aggiornare il Pnc, viste anche tutte le novità intercorse rispetto alla sanità digitale, modificando gli obiettivi e le azioni prioritarie in esso previste, nonché l’elenco delle patologie della parte seconda (restano fuori patologie molto impattanti come ad esempio sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, Osas-sindrome delle apnee ostruttive del sonno), poliposi nasale, asma anche nell’adulto); 2) Definire le tariffe specifiche ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – Nel sesto anniversario dall’approvazione dell’accordo Stato-Regioni sul Piano nazionale(Pnc) – era il 15 settembre del 2016 –, Associazione per la valutazione della qualità delle politiche per la salute, elenca i 6 passaggi da fare per rendere attuale il piano dal punto di vista della digitalizzazione. I punti, diffusi in una nota dell’associazione comprendono: 1) Aggiornare il Pnc, viste anche tutte le novità intercorse rispetto alla sanità, modificando gli obiettivi e le azioni prioritarie in esso previste, nonché l’elenco delle patologie della parte seconda (restano fuori patologie molto impattanti come ad esempio sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, Osas-sindrome delle apnee ostruttive del sonno), poliposi nasale, asma anche nell’adulto); 2) Definire le tariffe specifiche ...

novasocialnews : Salutequità, 6 proposte per digitale e cronicità - News24_it : Salutequità, 6 proposte per digitale e cronicità - News24Italy : #Salutequità, 6 proposte per digitale e cronicità - italiaserait : Salutequità, 6 proposte per digitale e cronicità - fisco24_info : Aceti (Salutequità): 'Piano cronicità da aggiornare con digitale e Pdta': (Adnkronos) - Pnc residuale nei programmi… -

Salutequità, 6 proposte per digitale e cronicità Roma, 15 set. " Nel sesto anniversario dall'approvazione dell'accordo Stato - Regioni sul Piano nazionale cronicità (Pnc) " era il 15 settembre del 2016 " Salutequità, Associazione per la valutazione della qualità delle politiche per la salute, elenca i 6 passaggi da fare per rendere attuale il piano dal punto di vista della digitalizzazione. Sanità digitale e cronicità, Salutequità: "Urgente aggiornare Piano Nazionale Cronicità e rivedere i PDTA" Salutequità ha messo a punto sei proposte: PROPOSTE DI SALUTEQUITÀ PER SANITÀ DIGITALE E CRONICITÀ 1. Aggiornare il Piano Nazionale Cronicità, viste anche tutte le novità intercorse rispetto alla ... Roma, 15 set. " Nel sesto anniversario dall'approvazione dell'accordo Stato - Regioni sul Piano nazionale cronicità (Pnc) " era il 15 settembre del 2016 ", Associazione per la valutazione della qualità delle politiche per la salute, elenca i 6 passaggi da fare per rendere attuale il piano dal punto di vista della digitalizzazione.ha messo a punto seiDIPER SANITÀ DIGITALE E CRONICITÀ 1. Aggiornare il Piano Nazionale Cronicità, viste anche tutte le novità intercorse rispetto alla ...