Meteo, venerdì temporalesco: le regioni colpite da piogge e rovesci (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Meteo italiano è pronto alla svolta autunnale. Infatti in queste ore piogge e temporali bagneranno la penisola: cosa sta succedendo. La situazione Meteorologica in Italia è in continua evoluzione, con la penisola che si prepara ad accogliere la stagione autunnale. Addio a temperature invernali e all’anticiclone africano, con un vortice di bassa pressione che L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Ilitaliano è pronto alla svolta autunnale. Infatti in queste oree temporali bagneranno la penisola: cosa sta succedendo. La situazionerologica in Italia è in continua evoluzione, con la penisola che si prepara ad accogliere la stagione autunnale. Addio a temperature invernali e all’anticiclone africano, con un vortice di bassa pressione che L'articolo proviene da Inews24.it.

DPCgov : ????#allertaARANCIONE, venerdì #16settembre, nel Lazio e in Campania ????#allertaGIALLA in cinque regioni ????Piogge e v… - sansalvonet : A San Salvo oggi venerdì 16 settembre cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Miglioramenti con... - RSD_studiodelta : ?? Previsioni #Meteo #ARPAE Emilia-Romagna di oggi, venerdì 16 settembre 2022 ?? - scribbi : Situazione: sta piovendo e io controllo se l'app del meteo indica pioggia. Ma è venerdì, su. - iltirreno : Buongiorno dal #Tirreno, ecco le previsioni meteo per oggi, venerdì 16 settembre, a cura di Consorzio LaMMA Stato d… -